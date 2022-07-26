〈台股盤中〉晶圓雙雄領跌 台股跌逾百點回測14800點支撐

美股靜待科技股財報、Fed 決策，台股今 (26) 日受晶圓雙雄台積電、聯電拖累，大盤一度挫跌 170 點，午盤前多頭奮起，力守十日線與 14800 點關卡，預估量仍收縮，僅 1800 億元。

電金權值股方面，聯電下挫 4.4%，台積電則受到聯發科結盟英特爾消息影響，今開低走低下跌 1.2%，聯發科下跌 1.16%，台達電下跌 1.2%，鴻海、中華電、台塑化、台塑、富邦金、國泰金則於平盤間上下震盪。

高價股賣壓沉重，股王大立光維持盤整，信驊、祥碩、亞德客跌 3% 以上，旭隼、AES 跌逾 2%，譜瑞下跌 1.76%，其中旭隼早盤一度跌近半根停板，摜破所有均線。

觀察資金流向，今日電子比重 61%，半導體 32.5%，電子零組件約 10%，航運比重下滑至個位數的 7%，依漲跌幅來看，鋼鐵族群由於經濟衰退隱憂，鋼價持續下挫，拖累今類股下跌逾 6.7%。

半導體族群今日普遍走弱，台積電受英特爾搶單消息影響，跌超過 1%，拖累聯電下挫超過 4%、力積電下跌 3% 以上、世界先進下跌 2%，MCU 族群在盛群示警庫存過高後，今日賣壓沉重，重挫逾 8%，新唐、凌通跌超過 5%。

鋼鐵族群今跌勢明顯，其中新鋼、燁興、彰源等跌逾 2%，大成鋼、官田鋼、新光鋼、燁輝、東和鋼鐵跌逾 1%，而中鋼、中鴻今日除息陷貼息，中鋼跌 0.89%，中鴻則跌 2.12%。

聯準會本周即將公布利率決策結果，市場抱持觀望態度，台北股匯今雙雙走軟，交投偏淡，新台幣匯率震盪偏貶，最低貶至 29.95 元，但貶勢逐漸縮小。

展望後市，法人認為，美股、台股皆進入財報與法說會旺季，市場引頸期盼企業下半年展望，是否出現明顯下修，加上聯準會即將在周四凌晨宣布最新利率決策，升息幅度、通膨展望都將是關注焦點，也牽動國際股市走向，近期市場氣氛估將維持觀望。