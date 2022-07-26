〈旺宏法說〉盧志遠：下半年營收逐季成長 NOR Flash沒看到烏雲

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說，總經理盧志遠表示，目前稼動率仍維持滿載，下半年營收會一季比一季高，「只是高到什麼程度的問題」，今年 NOR Flash 市場烏雲確實沒有來，第三季 NOR 部分領域價格甚至可望上揚。

盧志遠指出，第三季逢 ROM 大客戶拉貨旺季，ROM 營收可能倍數成長、NOR Flash 也將較第二季持續成長，晶圓代工業務表現也還不錯，僅 SLC NAND 因產品組合調整而稍微下滑。

就 NOR 市況方面，盧志遠表示，第二季價格小幅上漲，第三季車用需求成長更大，確實能彌補消費性下滑的產能空缺，價格預期也不會下滑，部分領域甚至可望上漲，高密度、高品質 NOR Flash 沒有降價壓力，車用與工控需求持續看旺。

盧志遠也坦言，隨著 NOR Flash 高階應用長線需求看俏，確實有競爭者加入，但未看到市場供需情況因此出現明顯改變，旺宏仍維持市占率。

整體而言，盧志遠表示，隨著大客戶進入拉貨旺季，非常有信心第三季營收將優於第二季，若價格持穩、匯率維持有利因素，第三季毛利率估可維持目前表現。

盧志遠今年初法說時曾說「NOR Flash 市場看不到烏雲」，法人問及目前對市況看法，他認為，今年烏雲確實沒有來，但明年不確定因素仍多，包括俄烏戰爭、疫情、中國清零等，還看得不是很清楚，但預期在工控、車用的長期需求推升下，大趨勢有所轉變，NOR Flash 產業不會供過於求，仍樂觀看待。

對於外資持續調降目標價，盧志遠則回應，對旺宏的認識還是不夠清楚，「我們也講得很清楚，希望他們能認同」，相信不應該調降目標價。