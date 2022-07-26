高雄船廠爆BA.5本土群聚 再增4例確診

Omicron 新亞型變異株 BA.4 與 BA.5 持續向亞洲擴散中，高雄船廠昨 (25) 日爆發本土染疫事件，今 (26) 日再針對員工進行第二次採檢，又有 4 人確診，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因部分個案 Ct 值高，因此還要花一點時間基因定序，可能還要一、兩天才有結果。

針對高雄船廠 BA.5 群聚案，羅一鈞說明，今天又發現 4 例確診，其中 2 位曾於 5 月確診，Ct 值約 35、36，在陰陰陽陽階段；另 2 位先前無通報過的個案，Ct 值為 28.8 及 35，但因仍在社區感染階段，很難釐清是否為此波感染者。

對於感染源的部分，羅一鈞說，主要認為來自船廠可能性較高，透過邊境的登輪作業接觸，不過，其中一例家裡小孩比昨天公布的 BA.5 個案發病日時間早兩天，加上發病前兩天都沒有出門，其他照顧者也都沒有確診，目前認為比較有可能是船廠工作家人感染到病毒之後回到家裡傳染，還是要等定序結果做綜合研判。

外界擔憂 BA.5 在社區擴散的風險，發言人莊人祥表示，目前疫情正在往下走，重複感染、重症個案及境外移入同行者與家人驗出陽性的比例不高，顯示社區 BA.5 個案應該是更低，若未來看到疫情升溫，或是本土案例定序 BA.5 比例上升，那就有可能破萬例。