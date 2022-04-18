鋼聯Q1純益年增138% EPS1.4元創四年新高

鋼聯 (6581-TW) 今 (18) 日公布 3 月、第一季自結，第一季純益 1.56 億元，年增 138%，每股純益 1.4 元，創四年新高。

由於倫敦交易所 (LME) 鋅庫存達兩年低點，鋅價上周飆至近 16 年高點，隨著鋅價上漲，市場看好鋼聯可望受惠。

鋼聯 3 月營收 1.52 億元，月減 17.3%、年增 128.6%，純益 5036 萬元，年增 1202%，每股純益 0.45；第一季營收 4.41 億元，季減 37.6%、年增 44.5%。

路透表示，LME 整體金屬庫存量為 12.3 萬噸，本月初以來，近 6 萬噸 LME 鋅庫存將轉為實物交割，可用於實物交割的鋅庫存已降至 4.5 萬噸，創 2 年以來低點。

供給方面，中國一家冶鍊廠宣佈暫停生產，預計 4 月份當地鋅錠產量可能略微下滑，鋼聯主要為氧化鋅供應商，氧化鋅營收比重占超過 6 成，鋼聯自電弧爐集塵灰取得鋅，並製作成粗氧化鋅後外銷海外，目前外銷海外煉鋅廠約達 85%。

截至 14 日，倫敦鋅下跌 0.62%，報每噸 4433 美元，5 月到期滬鋅期貨今日上漲 0.82%，報每噸人民幣 28400 元，持續走升並維持於近 16 年高點。