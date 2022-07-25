疫情衝擊 寶雅Q2獲利探4季低點 EPS 2.84元

美妝生雜連鎖業者寶雅 (5904-TW) 今 (25) 日公布第二季財報，受本土疫情升溫衝擊，稅後純益 2.87 億元，季減 43.1%，並探 4 季以來低點，不過，由於去年第二季同受疫情影響，比較基期相對低，仍維持單季獲利年增 0.77% 的正成長表現，每股純益 2.84 元。

寶雅第二季合併營收 43.72 億元，季減 7.24%，年增 15.25%，營業毛利 17.64 億元，季減 13.1%，年增 8.04%，毛利率 40.33%，與上季持平，年減 2.7 個百分點，營業利益 3.69 億元，季減 43.2%，年增 8.05%，營益率 8.43%，與上季持平，年減 0.57 個百分點，稅後純益 2.87 億元，季減 43.19%，年增 0.77%，每股純益 2.84 元。

寶雅上半年合併營收 90.85 億元，年增 6.69%，營業毛利 37.93 億元，年增 1.55%，毛利率 41.75%，年減 2.11 個百分點，營業利益 10.18 億元，年減 8.78%，營益率 11.2%，年減 1.9 個百分點，稅後純益 7.92 億元，年減 11.14%，每股純益 7.84 元。

寶雅指出，截至上半年，全台共有 294 家寶雅、37 家寶家，展望後市，仍將持續展店，預計可對公司帶來正面貢獻。

寶雅強調，將加速數位布局，包括加強推廣 POYAPAY 行動支付、POYABUY 寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。