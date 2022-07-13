國際鋅價下挫 鋼聯6月稅前盈餘月減2成

鋼聯 (6581-TW) 公布自結，由於國際金屬價格近期明顯下跌，鋅價也同步下挫，6 月稅前盈餘 1.36 億元，月減 20%，年增 122.9%，上半年稅前盈餘 6.78 億元，年增 140.3%，隨著通膨持續引發金屬價格下挫，後市營運恐增添隱憂。

鋼聯 6 月營收 2.48 億元，月減 20.9%、年增 76.8%，營業利益 1.34 億元，月減 21%、年增 121.7%，稅前盈餘 1.36 億元，月減 20%、年增 122.9%，當月出貨量 4851 噸，年增 38%。

受惠今年初全球原物料大漲，鋅價一度飆至 16 年新高，帶動鋼聯上半年營運增溫，鋼聯上半年營收 12.78 億元，年增 63.8%，營業利益 6.63 億元，年增 135%，稅前盈餘 6.78 億元，年增 140.3%，上半年出貨量 2.52 萬噸，年增 6.2%。

展望後市，公司認為，去年取得 11 項廢棄物回收許可今年初已開始發酵並貢獻營收，下半年含鋅汙泥等廢棄物新處理項目陸續進廠，將帶動營收、獲利成長。

鋼聯主要為氧化鋅供應商，氧化鋅營收比重占超過 6 成，主要自電弧爐集塵灰取得鋅，並製作成粗氧化鋅後外銷海外，外銷海外煉鋅廠約達 85%。

隨著近期通膨導致終端需求放緩，一般金屬明顯下挫，鋅價也跌回去年 10 月價位，目前倫敦金屬交易所鋅期貨每噸 2982 美元，較高點 4455 美元下跌 49.3%，鋼聯 6 月營收已較 5 月下滑超過 2 成，後市營運恐增添隱憂。