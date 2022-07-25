台股修正 上半年證券劃撥存款大減逾2300億元

台灣央行今 (25) 日公布 6 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月續減 393 億元至 2 兆 9347 億元，不僅連 4 減，並創去年 4 月以來新低，累計上半年以來已減少 2339 億元，同時，6 月散戶成交比重更降至 56.3%，也創 2020 年 4 月以來低點。

央行說明，由於台股陷入修正，6 月本國自然人成交比重見到連 4 降，自 3 月高點 62.3%，至 6 月已降至 56.3%，為 2020 年 4 月以來低點，顯示散戶參與股市程度降低，並在升息效應下，將活儲轉到定儲。

另一方面，央行公布 6 月 M1B 和 M2 年增率分別下降為 8.08%、7.65%，主要受外資淨匯出，以及放款和投資年增率下降影響；累計上半年 M1B、M2 平均年增率分別為 9.97% 和 7.89%。

央行說明，M1B 年增率創 2020 年 6 月以來低點，而 M2 年增率則是 2020 年 12 月以來新低，反映 6 月台股大幅修正，外資淨賣超高達 2190 億元，而外資淨匯出會影響 M2 的年增率。

同時，6 月建築和個人貸款年增率下滑、金融市場動盪，再加上升息環境下銀行為維持流動性降低股票部位等，多個因素造成放款和投資下降。

另外，對於美國升息，央行認為，造成美國通膨壓力大的原因主要是供應鏈瓶頸、需求回溫，再加上就業面緊俏等因素，與我國的狀況不同，因此並非美國升息，台灣就有壓力要跟進。