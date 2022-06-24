5月散戶指標連3降 證券劃撥存款餘額累計減少超過2000億元

台灣央行今 (24) 日公布 5 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月續減 306 億元至 2 兆 9740 億元，呈現連 3 減，並續創去年 5 月以來新低，累計 3 個月以來已減少 2150 億元，而 5 月散戶成交比重更降至 56.6%，也創 2020 年 4 月以來低點。

5 月證券劃撥存款餘額連續 3 個月金額大減，央行表示，無法確定散戶是否形成退場趨勢，但 5 月本國自然人比例也下滑至 56.6%，創 2020 年 4 月以來低點，比起 2021 年 7 月最高曾經來到 74.4%，已見明顯差異；反觀僑外法人 (外資) 成交占比則再上揚至 33%，本國法人也維持在 9.8%。

外國人新台幣存款 5 月來到 2665 億元，年增率 20.77%，央行說明，主要是因外資仍有匯入本金進來，以及在集中市場賣出後先行停泊資金。

另外，5 月 M1B 年增率降為 8.54%，M2 年增率則降為 7.94%，主要是受放款和投資年增率下降影響。

央行說明，由於金融市場震盪，民眾持有活存意願降低，再加上央行升息，帶動民眾活儲資金轉至定儲，使 M1B 年增率下滑。

至於 M2 存款成長下滑，則是因企業將於 7-8 月陸續發放現金股利，預備發放的資金從活存先轉到短天期定存，再加上企業有償還大額貸款所致。

累計前 5 月，M1B 和 M2 平均年增率分別為 10.36%、7.94%。