【袁志峰專欄】港股調整深，可趁機加倉

今日推介 - 金風科技 (2208), 上日收市 $14.40

1) 股市前景

周五港股做好，但升幅温和，成交極低，3 大股指波幅窄，反映投資者觀望。水泥及鋼鐵股逆市下跌，預示房地產景氣將維持低迷。今周市場焦點應該是美國龍頭科技股業績及美聯儲議息，考慮近日美元指數及美國 10 年期債息均從高位回落，預期加息幅度為 0.75 厘。港股本月至今調整已深，下跌空間不大，建議投資者於恒指接近 20000 點時積極加倉。

今天推介是金風科技 (2208) — 主要從事製造及銷售風力發電機組及風電零部件，受惠於國家發展清潔能發的政策。2021 年度收入為 504.2 億元 (人民幣 · 下同)，同比跌 10.2%，盈利達 34.57 億元，同比增 16.7%。每股盈利增 17.1% 至 0.789 元。今年首季度，收入同比跌 8.3%，盈利同比增 15.3%。現價對應 2021 年度市盈率 15.7 倍，估值合理。建議買入，目標價至 16.0 元，止損價 13.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 143 點，早段曾漲 214 點，隨後輾轉回落，午後最多曾跌 61 點，尾市回穩，收報 20609 點，升 34 點或 0.2%，成交額按日減 16% 至 851 億元，6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金淨買入 6 億元，特步 (1368)、騰訊 (700) 及美團 (3690) 錄得 4.3、3.5 及 1.2 億元淨買入，藥明生物 (2269)、中移動 (941) 及比亞迪 (1211) 錄得 3.1、2.4 及 1.1 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入 15 億元，6 月淨買入 534 億。全周計，恒指升 1.5%。

藍籌股 34 升 31 跌 4 持平。金沙中國 (1928) 及東方海外 (316) 漲逾 3%，為表現最佳藍籌。恒隆地產 (101) 及恒安國際 (1044) 升逾 2%。藥明生物 (2269)、中銀香港 (2388)、銀河娛樂 (27) 及中芯國際 (981) 升逾 1%。中升控股 (881) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。中國宏橋 (1378)、創科實業 (669) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%。中生製藥 (1177)、安踏體育 (2020)、碧桂園 (2007) 及華潤置地 (1109) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.3%，收報 4597 點，成份股 16 升 14 跌。大型科技股變動不大，快手 (1024) 漲逾 3%，網易 (9999) 跌逾 1%。蔚來 (9866) 升逾 3%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015)、嗶哩嗶哩 (9626)、中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 1%。明源雲 (909) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 2%，為表現最差成份股。金山軟件 (3888) 及眾安在線 (6060) 跌逾 1%。全周計，恒生科指升 3.5%。

板塊方面，電動車、航運及濠賭股跑贏大市，漲幅居前。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升逾 3% 及 2%。永利澳門 (1128) 及澳博 (880) 升 2%。生物科技、水泥及鋼鐵股逆市下跌，跌幅居前。信達生物 (1801) 及金斯瑞生物 (1548) 跌 6% 及 3%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 跌 4%-7%。鞍鋼 (323)、馬鋼 (323) 及首鋼資源 (639) 跌 2%-3%。

周五上証指數高開 0.1%，早段曾漲 0.7%，随後輾轉回落，午後最多曾倒跌 0.8%，收報 3269.97 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 0.6%。滬深兩市總成交約 9400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 800 億元。滬深股通北向交易轉淨買入 16 億元。7 月以來累積淨賣出 222 億元，6 月淨買入 730 億元。全周計，上証指數升 1.3%，深証成指跌 0.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 7 月份服務業 PMI 初值由 6 月的 52.7 急降至 47，創 2020 年 5 月以來新低，亦差過預期；月內製造業 PMI 初值跌至 52.3，但高於預期的 52。(信報)

歐羅區 7 月綜合採購經理指數 PMI 初值由前一個月的 52 降至 49.4，顯示經濟活動意外地自 2021 年初以來首次跌至 50 以下的收縮水平。(信報)

4) 個股訊息

中國恒大 (3333) 就恒大物業 (6666) 約 134 億元人民幣存款質押被銀行強制執行一事，要求行政總裁夏海鈞、首席財務官潘大榮及子公司恒大集團的執行總裁柯鵬辭職。(信報)

中國建材 (3323) 公布，控股股東中國建材集團於 7 月 14 日至 22 日，通過深港通增持公司 4145.6 萬股 H 股，佔已發行 H 股股數約 0.91%。(信報)

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