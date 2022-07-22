汎銓上半年EPS 2.44元締新猷 下半年營運續旺

檢測分析廠汎銓 (6830-TW) 今 (22) 日公布上半年自結，稅後純益達 1.01 億元，年增 21.77%，每股稅後純益 2.44 元，創下歷史新高，展望後市，受惠半導體客戶持續投入先進製程與第三代材料，營收可望上一層樓。

汎銓上半年營收 7.95 億元，年增 19.69%，毛利率 36.77%，營益率 18.69%，稅後純益 1.01 億元，年增 21.77%，每股稅後純益 2.44 元。

汎銓指出，近年已擴增新竹、竹北、南科與南京等兩岸據點，隨著兩岸分析產能增加，也進一步分散單一地區營收比重過高風險，今年上半年中國營收比重已超過 10%。

此外，汎銓受惠半導體客戶持續研發先進製程，材料分析需求暢旺，第二季營收比重達 85%，也已積極擴增檢測人力，截至上半年整體員工人數約 400 名，同時結合自行開發的生產管理系統，優化訂單排程，有助縮小供需缺口。

展望下半年，汎銓看好，全球半導體大廠持續投入先進製程及第三代半導體，加上各國政府大力扶植當地半導體產業，提供業務成長動能，將持續布局技術與專利，保持競爭優勢、深化客戶黏著度，也積極進行人才招募與教育培訓，提升兩岸營運據點量能，期望未來營運更上層樓。