千元動滋健身券30萬名幸運兒出爐 中籤率8.18%

為協助受 3 劑令影響的健身場館業者，教育部體育署加碼推出 30 萬份 1000 元動滋健身券，超過 366 萬獲得抽籤資格，中籤率僅 8.18%，今 (22) 日隨機抽出 8 個二位數字號碼，分別為 75、91、41、65、19、03、84、54，對中身分證末兩碼者，將可於 7 月 25 日起領券，使用至 8 月 31 日止。

體育署於今年 7 月 18 日至 20 日開放登記動滋健身券，民眾須曾在去年 9 至 10 月間於振興五倍券共通平台勾選「動滋券」，才符合抽獎資格，最終共有 366 萬 6712 人抽籤，今天在律師見證下，透過網路公開直播，由東京奧運舉重選手陳玟卉、體操選手丁華恬公開抽出 30 萬個名額，中籤率為 8.1%。

此次由電腦抽籤程式讀取「16 位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格民眾中，隨機抽出 30 萬位中籤者，中籤號碼分別為 75、91、41、65、19、03、84、54。

體育署表示，將依照中籤民眾於共通平台所留填的手機號碼及 email 位址，於今天中午 12 時，陸續以簡訊及 email 通知，民眾也可自下午 3 時起，在「動滋網」(500.gov.tw) 查詢抽籤結果。

體育署指出，本次加碼推出的健身券適用範圍，限定只能到受 3 劑令影響的健身場館使用，民眾可至動滋網搜尋參與收受健身券之合作店家，臨櫃出示 QR Code，即可消費抵用。目前已有多家健身場館業者響應本次健身券措施，推出相關促銷方案，以吸引民眾進館消費。

體育署說明，健身券採電子票券 QR Code 方式，每券額度新台幣 1000 元 (屬電子錢包，可分次折抵)，領券及使用期限自今年 7 月 25 日上午 10 時至 8 月 31 日 24 時止，民眾要把握時間兌換。