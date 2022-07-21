臉書重返傳統路線 讓用戶優先查看親友貼文 不再依演算法排列

臉書 (Facebook) 周四 (21 日) 推出一項新功能，讓用戶可以按時間順序查看貼文，而不再按演算法排名。

該工具名為「Feeds」，是臉書應用程式中的一個專用選項，顯示用戶朋友的所有最新貼文。原來的「動態消息」(news feed) 現在將被改稱為「主頁」(Home)，並將作為更多基於人們線上習慣的「發現引擎」。

Meta (META-US) CEO 查克伯格 (Mark Zuckerberg) 周四在臉書上貼文表示，「臉書最需要的功能之一是確保人們不會錯過朋友的貼文。因此，今天我們推出一個 Feeds 標籤，您可以在其中按時間順序查看來自您的朋友、群組、頁面等的貼文。」

Meta 越來越將創辦人查克柏格推向第一線發表最新產品。該公司最近失去幾位高管，從長期擔任營運長的桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 到技術長施羅普佛 (Mike Schroepfer)。

這項改變是對更基本的社交媒體體驗的肯定，讓用戶更關注朋友和家人的活動。

該產品大量借鑒了臉書在 2012 年以 10 億美元收購的 Instagram。之前 Instagram 就是向用戶展示按時間順序排列的貼文，最新貼文顯示在頂部，但該平台在 2016 年改採基於演算法的安排。

Instagram 今年重新導入按時間順序排列的貼文，向用戶顯示他們最先關注者的最新貼文。

推特 (Twitter)(TWTR-US) 也有一個類似的功能，可以讓人們設置他們的時間線，只顯示他們關注的人的最新推文。

臉書、谷歌 (GOOGL-US) 和其他大型科技公司因其平台重塑社會的方式而受到監管機構的嚴格審查。最具爭議的問題之一是使用人們的個資來放大最能激發參與度的貼文，例如假新聞以及針對性的廣告。