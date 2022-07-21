智崴在手訂單近歷史高點 2024年產業迎需求大爆發

智崴資訊 (5263-TW) 董事長歐陽志宏今 (21) 日表示，產業界預期 2024、2025 年旅遊業將會大爆發，大型主題樂園、觀光旅遊景點今年陸續啟動準備，推升訂單需求高漲，在手訂單已幾乎回到 2019 年疫情前的歷史高點，直言「訂單不是問題」。

歐陽志宏指出，今年第二季開始，國際大型主題樂園來客數，已陸續恢復至近疫情前、2019 年同期水準，業務團隊也開始接到越來越多來自世界各地客戶洽詢。

歐陽志宏表示，上半年在手訂單已幾乎回到 2019 年疫情前水準，但出貨受塞港、缺工等因素影響，下半年將加快出貨腳步，預期訂單明年起將明顯反映。

就客戶端預期來看，歐陽志宏指出，許多客戶認為，真正的旅遊旺季將在 2024、2025 年大爆發，因此新的主題樂園或體感設備建置，今年將陸續啟動。

歐陽志宏表示，今年市場毫無疑問已明顯反彈、逐步恢復，過去 2 年產業受疫情影響而放緩的資本支出，將壓縮到 2023、2024、2025 年這三年，主題樂園市場將盛況空前。

智崴今年預計開幕 5 座飛行劇院，上半年已在基隆潮境公園開幕 1 座，下半年還有中國海南島、廣東各 1 座，另有 2 座在其他國家。

智崴宣布，轄下 i-Ride 飛行劇院明 (22) 日起將上映 3 部動漫主題影片，分別是與日本講談社合作的《進擊的巨人 奪還之戰》、《攻殼機動隊》和自創 IP《地球保衛戰》，透過六軸飛行體感設備，掀起動漫元宇宙熱潮，迎接解封需求。