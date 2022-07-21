潤泰雙雄遭禿鷹空襲？金管會：已列為線上監視股票

潤泰集團旗下潤泰全 (2915-TW)、潤泰新 (9945-TW) 因轉投資南山人壽淨值蒸發，股價連兩日跌停，市場傳出「禿鷹」放空傳聞，證期局副局長張子敏今 (21) 日表示，目前沒有發現異常，已將潤泰雙雄列為線上監視股票，若涉有不法情事，會依相關辦法辦理，維護投資大眾權益。

張子敏表示，因近期國際金融市場受通膨影響，各國採升息因應，債券等金融商品恐認列大幅未實現評價損失，如對公司淨值產生重大影響，證交所與櫃買中心將督促進行重大訊息說明，昨天潤泰雙雄發布重訊。

張子敏進一步指出，證交所、櫃買中心對公司財務狀況已經訂定不同的處置措施，包括：最近三年連續虧損且每股淨值低於 10 元者列為財務重點專區，可變更交易方法，也就是每股淨值低於 5 元打入全額交割，而每股淨值低於 3 元時採分盤集合競價，若每股淨值為負數則將中止上市櫃等，證期局提醒投資人注意每股淨值等資訊，應該以會計師查核公告為準，才做最終的判斷

張子敏強調，證交所已將潤泰新、潤泰全 2 檔列為線上監視股票，若發現任何人涉有不法情事將依相關辦法辦理，以維護投資大眾權益。至於目前是否懷疑有禿鷹、或異常交易情況，張子敏表示，目前還在監視當中，如有異常波動會進一步處理。

