乙烯價格持續低迷 下游化學品廠樂、台塑化承壓

亞洲乙烯市場持續陰霾，由於下游衍生品需求疲軟、供過於求，近期乙烯報價持續下跌，輕裂解廠恐持續面臨逆風，部分廠商考慮進一步降低開工率，不過，下游化學品廠成本壓力可望從中緩解。

業者指出，乙烯與原料石腦油利差仍低於企業損益兩平點，現階段購買乙烯更具經濟效益，與先前相比，越來越多買家對目前價位的乙烯感興趣，近期詢價頻率也在增加，不過，業者認為，與往年相比，買家數量仍明顯減少，且目前市況持續供過於求。

近期東北亞 CFR 乙烯價格下跌 20 美元至每噸 860 美元，而基準 C+F 日本石腦油下跌 15.75 美元至每噸 751.75 美元，乙烯與原料石腦油價差下跌至每噸 108.25 美元，低於以往 300-350 美元的水準。

由於乙烯利差持續低迷，部分亞洲輕裂解廠考慮 8 月進一步降低開工率，或提早進入庫存調整期。國內輕裂解大廠台塑化表示，輕油裂解廠 OL#2 將於 11 日年度定檢至 9 月下旬，預計第三季輕裂解廠平均產能利用率為 66%。

不過，隨著乙烯價格逐漸回落，下游衍生物業者成本壓力有望緩解，如聚氯乙烯 (PVC) 業者華夏、大洋，聚乙烯 (PE) 廠台塑、台聚、亞聚，乙二醇 (EG) 的東聯、南亞，以及苯乙烯 (SM) 台化等業者。