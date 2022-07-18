玉山銀、易遊網攜手推首張旅遊神卡 一站式打造三型態生態圈

瞄準疫後旅遊商機，玉山銀行今 (18) 日宣布，攜手全台最大線上旅行社易遊網，推出國內首張旅遊平台聯名卡－「玉山易遊卡」，打造以金融、旅遊、數位消費為主的旅遊生態圈，回饋最高 10%，面對解封後旅費勢必調漲的趨勢，將不無小補。

玉山銀行董事長黃男州指出，玉山銀行與「易遊網」合作推出國內首張「旅遊平台聯名卡」－「玉山易遊卡」，就是希望可以透過彼此長期發展數位服務的經驗，使金融科技與旅遊生態圈做結合，透過雙方的優勢加乘，將更能擴大線上、線下的串接，讓金融服務成為顧客旅程的一部分。

黃男州進一步指出，過去兩年因為疫情關係，民眾旅遊次數大減，但這次推出的玉山易遊卡，機票最高可回饋 eMoney 點數 10%，且一點的 eMoney 點數為 1 元，可以折抵易遊網所有旅遊商品的金額，包含全台五星飯店住宿、旅遊行程或日本環球影城門票，每筆折抵皆無上限，且點數使用期限為兩年，等於「每一段旅程都在為下一段旅程準備儲備基金」。

至於如何賺取點數回饋，玉山銀行也實際教戰，舉例來說，與爸媽來趟五天四夜的日本跟團旅遊，出國一趟預計可累積超過 5000 點，回國後就可使用這些 eMoney 點數帶家人再換券享用五星級自助 Buffet。若是安排一趟大阪行，用機票、飯店所賺來的 eMoney 點數回饋，預估可以免費兌換大阪環球影城門票，直接省下一筆，但以上為參考試算，點數回饋需以單筆實際消費金額計算而定。

黃男州並強調，玉山易遊卡申請流程簡便，線上申請、線上核准，不用等收到實體卡片，就可以直接在易遊網站使用，是國內首創。

以「玉山易遊卡」於易遊網官網或 APP 刷卡消費享 3% 回饋無上限，2022 年 9 月 30 日前新戶首次申辦正卡且核卡，享 5% 回饋無上限；若符合加碼條件，購買機票或訂房還能再獲 5% 回饋，最高 10% 回饋。不只易遊網站內消費享回饋，站外一般消費亦可獲國內 1%、國外 2% 回饋無上限，還有「玉山易遊卡」首購禮 800 元訂房金。

玉山銀與易遊網將此張信用卡定位為「旅遊神卡」，談到發卡目標，黃男州雖未正面回應，但他表示，目前易遊網 APP 有 200 萬名會員，如果國際旅遊逐步解封，玉山銀內部希望可以逐步達到滲透率目標。

針對疫後旅遊商的預估，黃男州表示，目前歐美已經回復到 2019 年水準，但國內出國尚未解封，過去國人一年出國超過 4000 萬人次，現在一天僅約 4 萬人次，但隨著疫情減緩，國境陸續開放可期，假設到今年底我國國境全開，消費力可望回復到 2019 年一半的水準。