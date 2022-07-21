凱基證首創ETF IPO線上申購功能 拓數位金融版圖

凱基證券今 (21) 日宣布，為進一步拓展數位金融版圖，推出國內首創結合財管帳戶服務的 ETF IPO 線上申購新功能，即日起上線，可解決以往申購流程繁瑣等客戶痛點。

據投信投顧公會的資料，台股 ETF 規模至 6 月底達新台幣 6345 億元，年成長 55%，已成為投資人主要理財工具之一

不過，凱基證觀察到，客戶以往想要參與 ETF 首次公開發行申購，會遇到四大痛點，包含必須配合臨櫃營業時間、花費交通時間和費用，現場等待作業耗時以及需填寫多份紙本申請書等，申購流程繁瑣，因此，此次首度推 ETF IPO 線上申購功能。

為推廣 ETF IPO 線上申購，凱基證首檔也結合凱基投信推出「凱基台灣優選高股息 30ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)」(00915-TW)IPO 線上申購。

凱基證說明，凱基台灣優選高股息 30ETF 基金不同於市面上的高股息 ETF 多數以單一高股息因子做為篩選依據，追蹤的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」是採用多因子篩選成分股，從上市櫃股票裡選出本業賺錢、獲利品質好，而且近期股價表現不差的個股，加入波動因子排序，挑出 30 檔波動低且股息高的大公司，再以股息指標調整權重，搭配季配息機制，全方位滿足投資人需求。