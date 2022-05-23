召回遭細菌污染嬰兒奶粉 加劇短缺問題 亞培執行長致歉

陷入困境的亞培公司 (ABT-US) 執行長周六 (21 日) 針對美國嬰兒奶粉短缺問題，向消費者致歉，並承諾今年 6 月份將重新擴大生產。

今年 2 月，亞培自願召回了一些最受歡迎的嬰兒配方奶粉產品，之後關閉了密西根工廠。當時 4 名嬰兒食用工廠產品後生病，但其召回的行動，也加劇了奶粉市場的短缺情況。

亞培執行長 Robert Ford 在華盛頓郵報網站上發表的一篇評論文章中，向美國道歉，並表示正採取措施解決問題。

他強調，自願召回是「正確的做法」，並表示，調查期間收集的數據，沒有發現產品與兒童疾病的關聯性。但他也說，FDA 的調查確實在工廠中發現了一種公司不會容忍的細菌。

他寫道：「我們將進行重大投資，以確保這種情況不會再次發生。」

Ford 承認，這一決定加劇了當時已經存在的、由於新冠疫情期間供應鏈問題造成的嬰兒配方奶粉短缺問題。

Ford 表示，公司的首要任務，是盡快讓嬰兒獲得他們需要的安全、優質的配方奶粉。

根據 FDA 說法，造成 4 名嬰兒生病、其中 2 人死亡的細菌，與在亞培工廠發現的菌株並不相同。

5 月 18 日，美國總統拜登宣布將援引《國防生產法案》的緊急授權，要求供應商優先考慮將所需資源提供給嬰兒配方奶粉製造商，指導公司優先考慮嬰兒配方奶粉的生產，緩解美國目前的嬰兒奶粉嚴重短缺問題。