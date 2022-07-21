〈財報〉百健主力藥物銷售強勁 Q2財報繳佳績 上調全年財測

美國生技公司百健（Biogen）周三（20 日）盤前公布 2022 會計年度第二季財報，儘管旗下核心藥物受對手學名藥競爭，但銷售仍然優於預期，推升營收、獲利打敗華爾街分析師預估，同時百健也上調今年財測。然而，分析師卻看淡該公司前景發展，稱面對競爭業務有下滑趨勢。

百健第二季（截至 6/30）總營收報 25.9 億美元，優於市場普遍預期的 24.9 億美元，淨利成長至 10.6 億美元，合每股 7.24 美元，去年同期分別為 4.485 億與 2.99 美元；經調整後每股獲利報 5.25 美元，優於預期的 4.06 美元。不過產品營收僅報 20.54 億美元，低於去年同期的 22.36 億美元，也不及 FactSet 分析師調查共識的 24 億美元。

Wedbush 分析師 Laura Chico 表示，獲利方面表現出色是得益於 5 億美元的股票回購計畫。Chico 也說，雖然財報看起來表現不錯，但該公司業務仍在走下坡。

此外，百健第二季獲利大幅成長另一原因是，出售與南韓三星（Samsung）集團旗下的三星生物製藥（Samsung Biologics）合資企業 Bioepis 股權獲得約 15 億美元的收益。

藥物銷售方面，百健主力多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）藥物 Tecfidera 受對手學名藥競爭，上季營收下滑 18% 至 3.979 億美元，但仍優於市場預估的 3.677 億美元；另一項 MS 藥物 Tysabri 營收報 5.162 億美元，優於市場預期的 5.104 億美元。據估計該病症藥物市場規模超過 200 億美元。

展望未來，百健上調今年全年財測，將全年營收從先前預估的 97 億至 100 億美元之間，上調至 99 億至 101 億美元；每股獲利從先前預估的 14.25 至 16 美元，上修至 15.25 至 16.75 美元。

然而，儘管百健 (BIIB-US) 繳出上季亮眼成績單與上修財測，但股價僅在盤前維持漲勢，開盤後翻黑下跌，截稿前下跌 3.21%，每股暫報 213.19 美元。百健股價今年迄今已下跌 8.2%。

過去幾個月來，百健在治療阿茲海默症的藥物上遭遇數次挫敗，原先該公司希望透過阿茲海默症藥物緩衝旗下主力藥物面臨的競爭，但希望卻落空。

該公司也在今年 5 月尋找新的執行長，現任執行長 Michel Vounatsos 將繼續擔任該職為直到任命繼任者。