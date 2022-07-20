統一集團完全收購台灣家樂福 坐穩連鎖零售龍頭

統一 (1216-TW)) 及統一超 (2912-TW) 董事會決議合計以 290 億元，取得台灣家樂福 60% 股權，等同拿下台灣家樂福全部股權，交易後統一集團將取得全台 340 間門店經營權，加上不同型態的統一超，將坐穩全台零售業的霸主。

統一將取得包含 68 家量販店、272 家超市與頂級超市、129 家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心等，完全收購台灣家樂福後，統一也補足在台灣中大型賣場的拼圖。

統一宣布收購家樂福股權的時機，正是在全聯宣布併購大潤發獲公平會核准後，大潤發在台灣有 22 家分店，是台灣排名第二，營運規模僅次家樂福，足見台灣零售業競爭趨於激烈。

統一指出，統一集團貫徹提升在地生活服務產業精神，積極發展「生活品牌」，以「零售 + 體驗」整合創新，滿足消費者新型態的消費需求及習慣。

統一與法方合資經營台灣家樂福已長達 35 年，台灣家樂褔在 2021 年合併營收突破 800 億元，會員數高達 460 萬人。統一指出，本次交易完成後，統一集團將持續台灣家樂福永續深耕台灣市場的初衷，傳承 35 年來的發展願景，策劃將台灣家樂福遍布全台的零售據點作為連結各地特別是中小企業、漁農民的優質穩定橋樑。

統一指出，結合集團物流配送優勢，永續深耕將台灣在地優質蔬果、農漁業產品、日用商品順暢無休的供應至全台門市，提供消費者更多元、更

新鮮之選擇及安心 、 愉悅的消費體驗 。