統一瑞穗鮮乳靠三大產業鏈轉型策略 讓台灣鮮乳接軌國際

全台乳品消費需求不斷增加，以去年 (2021) 整年度鮮乳產量換算 ，產值高達 230 億元，相較 2020 全年增加 5.1%，且呈現連續 5 年成長的趨勢。統一 (1216-TW) 公共事務室經理凃忠正表示，鑑於市場強勁需求，瑞穗鮮乳持續透過「牧場評鑑制度、牛隻福利技術導入、全面預警式食安管理」等三大策略。



統一指出，統一以這三大策略助攻台灣旗下 130 餘戶契作酪農，突破先天氣候環境條件限制，提升生乳產量與品質。今年連續第六年獲 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金獎與 iTi 比利時風味絕佳獎章肯定，也再度證明台灣鮮乳在品質及風味上接軌國際的產業實力。

相較氣候、地形均利於牛隻產乳的乳業大國而言，位處亞熱帶的台灣要產出 A 級乳需要更多的技術力投入；想在國際獎項中脫穎而出，與溫帶國家一較高下，更非易事。凃忠正表示，鮮奶的品質與風味會受到諸如牧場環境、氣候、牛隻健康、生乳貯存溫度等眾多生產環節影響，惟有透過產業鏈前端 (牧場) 與後端 (乳廠及通路) 的完整技術扣連，才能確保鮮乳品質。而瑞穗鮮乳也持續以三大技術轉型策略，強化產品競爭力，讓在地鮮乳接軌國際。



策略一：嚴格牧場評鑑制度，從源頭即開始把關

瑞穗鮮乳在全台共有 130 多個合作牧場，所有的合作牧場都需要經過嚴格的牧場評鑑，包括以實地訪查的方式確認動物用藥、飼料、疾病管制等面向都有符合規範，才能成為合格的合作夥伴。另外也會定期抽樣酪農生產的生乳，針對體細胞、生菌數、乳脂肪等指標進行評比，從源頭為產品把關。

策略二：先進牛隻福利技術導入，提升鮮奶風味

為解決先天氣候環境不利飼養的因素，瑞穗鮮乳持續向世界趨勢學習，甚至帶酪農一同出國研習。導入以色列的乾式榨乳、牛牛水上樂園等先進飼養技術。協助酪農戶從牛隻的飲食照護、牛隻熱緊迫降溫等預防醫學著手，全面提升牛隻的動物福利與健康狀態。

策略三：兩大食安策略，確保品質穩定

凃忠正經理表示，「危機預防」和「全面性」是瑞穗鮮乳在確保食安的兩大重點。以「危機預防」為例，瑞穗鮮乳是全台第一家要求合作牧場在每日交乳前，進行藥物殘留快篩檢驗的乳廠。更導入結合大數據分析的 FSQM 生乳品管系統，以「異常預警」系統在問題發生前提前做到把關。

另外，在「全面性」的部分，除了基本的生乳每日檢驗、從包材、原料到成品的 1039 項檢驗，亦嚴格要求負責運送生乳的乳車會在收乳時進行攝影，並要求乳車完成交乳後需經過自動清洗、確認乳桶內清潔度後才能離開，確保各個環節皆有完整把關。

統一指出，兩大全球性的品牌盛事於今年 5 月與 6 月頒布得獎結果，瑞穗鮮乳連續 6 年勇奪 Monde Selection 金獎與比利時風味絕佳獎 (iTi) 二星殊榮。Monde Selection 匯聚 80 多名國際專家，從產品的口感、香氣、外觀、成分，到產品的創新、包裝、商業聲明正確性等進行綜合評鑑；iTi 比利時風味絕佳獎則由百名獲世界級美食認證的廚師與飲品專家所組成，評鑑過程採盲測機制，以對產品的第一印象、味覺、嗅覺、視覺、質地等五項指標做為評鑑標準。

凃忠正表示，這兩個獎項分別代表國際評審對台灣鮮乳在品質與風味上的肯定，也是台灣酪農產業突破先天氣候環境限制、匹敵溫帶乳業大國的努力證明。而瑞穗鮮乳也將持續導入先進技術，提供國內市場接軌國際的優質乳源，與酪農共好，奠定台灣鮮乳產業永續基礎。

