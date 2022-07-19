升息+台積電發債降 上半年募資年減超過千億元

金管會今 (19) 日公布，今 (2022) 年上半年公開發行公司國內外募資金額 3388.06 億元，比起去年同期減少 1302 億元，減幅 27.76%，創六年來最大減幅，主要是升息影響發債意願，加上台積電發債量比去年大幅減少。

據統計，今年上半年度公開發行公司國內募資申報生效案件計有 189 件，金額為 2938.13 億元，加上海外募資申報生效案件計 4 件，金額 449.93 億元，籌資申報生效案件總計有 193 件，金額為 3388.06 億元，較去年同期 170 件，金額 4,689.76 億元，件數增加 13.53%，金額減少 27.76%，證期局副局長張子敏表示，主要是受央行升息影響，影響企業發債意願，導致發債規模縮減。

此外，台積電在去年發債創歷年高峰，但 今年明顯減少，連帶也影響募資用在擴充廠房設備、增加產能的金額，今年上半年僅 827 億元，比去年同期 1482 億元，少了 655 億元。

不過若是私募部分，上半年度公開發行公司辦理私募案件共 59 件，金額為 550.69 億元 (占公私募合計金額之比重為 13.98%)，較去年同期 42 件，金額 229.17 億元，件數增加 40.48%，金額增加 140.30%。



張子敬表示，主要是今年上半年度大型私募案件較多所致，包括：國泰世紀產險增資 100 億元、新光人壽增資 93.73 億元、中租增資 60 億元，下半年預估還會有其他產險公司的私募增資案。