壽險業上半年初年度保費賣不到5000億元 年減逾一成

壽險公會今 (18) 日公布壽險業最新業績統計，壽險業上半年初年度保費收入不到 5000 億元、僅有 4576 億元，年減 11.2%，其中，因資本市場震盪衝擊，投資型保單初年度保費年減超過兩成，而傳統型保單受惠升息效應，初年度保費逆勢年增 7.9%。

壽險業今年前 6 月初年度保費收入為 4576 億元，相比去年同期 5156 億元、年減達 11.2%，而續年度保費收入（含負債項下收入）為 7904 億元，年減 20.9%，受到初年度保費及續年度保費影響，壽險業今年前 6 月總保費收入僅有 1 兆 2480 億元，年減 17.6%，整體呈現初年度保費、續年度保費、總保費收入「三衰」的窘境。

壽險業今年前 6 月傳統型及投資型保單業績兩樣情，投資型保單初年度保費滑落至 2162 億元，年減近 25.9%；傳統型保單初年度保費達 2413 億元，逆勢年增 7.9%。

壽險公會分析，因線上數位交易管道推廣，加上美國升息帶動美元利變壽險商品熱賣，推升上半年傳統型保單初年度保費年增 7.9%。

而投資型保單買氣大減主要是受資本市場回檔及新台幣兌美元貶值影響，保戶投資態度轉趨保守，加上部分壽險公司為平衡商品結構也改變銷售策略，投資型保單初年度保費大幅滑落，年減近 26%。

此外，值得一提的是，上半年初年度保費衰退逾 11%，業績不佳也影響壽險登錄業務員人數，上半年淨減少 7794 人，除了壽險公司減少超過 6 千人以外，銀行的保險代理人登錄人數亦減少近 2 千人。