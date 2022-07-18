公司治理100指數成分股 航空雙雄入列

台灣指數公司今 (18) 日公布「公司治理 100 指數」成分股，新增成分股包括：華航 (2610-TW)、萬海 (2615-TW)、長榮航 (2618-TW) 等 30 檔個股，相關調整將自明 (19) 日生效。

指數公司表示，這 30 檔個股包含：台聚 (1304-TW)、華夏 (1305-TW)、亞聚 (1308-TW)、台達化 (1309-TW)、中石化 (1314-TW)、華新 (1605-TW)、東聯 (1710-TW)、中碳 (1723-TW)、永豐餘 (1907-TW)、中鋼 (2002-TW)、中鴻 (2014-TW)、豐興 (2015-TW)、台橡 (2103-TW)、藍天 (2362-TW)、義隆 (2458-TW)、華新科 (2492-TW)、裕民 (2606-TW)、華航 (2610-TW)、萬海 (2615-TW)、長榮航 (2618-TW)、晶豪科 (3006-TW)、智原 (3035-TW)、群創 (3481-TW)、敦泰 (3545-TW)、大聯大 (3702-TW)、台塑化 (6505-TW)、南茂 (8150-TW)、統一實 (9907-TW)、中鼎 (9933-TW)、信義 (9940-TW) 等 30 檔股票。

「公司治理 100 指數」每年 7 月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標 (每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名) 等過程。

指數公司表示，「公司治理 100 指數」成分股，是以在證交所掛牌的上市公司，先刪除最近 1 年期間，日平均交易金額最小 20% 的股票。

指數公司指出，初步篩選後，再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近 1 年公司治理評鑑結果前 20%」及「最近 1 年底的每股淨值不得低於面額」的股票，再分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前 100 檔股票作為成分股。