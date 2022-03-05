玉山金為台灣高薪100指數成分股 MA首年年薪破百萬

玉山金控 (2884-TW) 今 (5) 日參加台大校園徵才博覽會，今 (2022) 年預計招募 600 人，人資長王志成表示，玉山金是台灣高薪 100 指數成分股，全方位金融專業 MA(儲備幹部)年薪第一年就會超過 100 萬元。

王志成表示，疫情經濟復甦對金融消費需求增加，誘發對人才殷切的需求，人才需求約增加 1 成至 2 成，而金融業薪資在所有產業更僅次於科技業，尤其玉山金更是台灣高薪 100 指數成分股，薪資待遇絕對有競爭力，MA 起薪 6 萬至 7 萬元，年薪第一年就會超過 100 萬元，TMA(科技儲備幹部)、TA(財金儲備幹部) 也都差不多相同。

王志成強調，「來玉山~ 你有最遼闊的遠景」，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，2022 年玉山預計招募 600 人，其中包含全方位金融專業 MA(儲備幹部)、金融科技專家 TMA(科技儲備幹部)、國際財金交易專家 TA 共 50 位，以及資料科學家、AI 智能工程師、程式開發工程師、財務工程、永續金融、法遵法務、資安風控、會計稅務等多元領域專業人才。

玉山 MA 擁有完整培育規劃及多元輪調歷練，分為法人金融、零售銀行、營運管理、資本市場等四大專業領域學習，並可參與金控經營會議、跨部處重要專案、大師論壇、創新競賽、ESG 永續發展等活動，建立 MA 寬廣視野及宏觀前瞻的思維。

玉山「TMA」是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以結構化訓練深耕資訊技術及專案管理能力，在 Fintech、AI 應用、資料分析、資訊安全、海外系統規劃等各個領域發光發熱。

玉山 TA 則是國際一流財金交易室的關鍵人才，主要分為計量財務工程、財金交易、資本市場三大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。豐富完整的培育制度，代表玉山銀行未來多元的發展樣貌，讓優秀人才都能在團隊中用自己的雙手打造不一樣的未來。

至於怎樣的人才特質適合玉山金？王志成說，最重要是要能夠符合玉山價值及文化，「誠信正直、專業負責及團隊合作」這 3 個核心價值非常重要，社會新鮮人更需具備硬實力及軟實力，所謂「硬實力」就是豐富專業知識及技術，還有良好外語及創新能力，「軟實力」則包括主動積極精神，還有對事實充分好奇心及對個人未來發展有強烈學習發展傾向。當然，因應現在多元變化，堅強的心理素質及提高心理韌性也非常重要。

玉山今天的徵才博覽會現場有許多優秀的台大資工、財金、國企等系所畢業學長姐與同學互動交流，介紹玉山在金融科技、海外經營及永續金融的重要發展，更有玉山儲備幹部分享工作的收穫與成長，讓同學們認識不一樣的玉山。

玉山校園徵才博覽會除首場在台大展開外，預計將參加全台各大學院校的徵才說明會及校園博覽會，讓同學們更深入瞭解金融產業的工作及生活。玉山金控以專業領航，提供年輕人寬廣的舞台，讓年輕成為改變世界的力量，歡迎加入玉山開創未來、實踐理想！