常珵拉美布局報捷 已向Tier1電信商送樣

常珵 (8097-TW) 拿下墨西哥電信龍頭大單後，拉美布局再下一城，常珵指出，目前產品已正向拉美 Tier 1 電信商送樣，第四季可望取得新訂單，下半年營運看增，明年也看好墨西哥客戶擴大訂單規模，法人認為，雙動能帶動下，明年常珵營收可望較今年成長至少 5 成。

常珵表示，目前已正開始向拉丁美洲大型電信商送樣，預計第四季有望取得明年訂單，規模可望大於墨西哥訂單，拉美客戶初期雖為小量下單，但會積極取得客戶信任，盡快擴大出貨。法人表示，墨西哥訂單先前小量送樣訂單約 2-3 千萬，考量到拉美訂單規模較大，未來小量訂單可望也能 2-3 千萬以上。

展望後市，常珵表示，墨西哥客戶持續擴大光纖普及率，需求仍強勁，預計明年墨西哥明年訂單規模將進一步成長。法人認為，墨西哥訂單擴增、加上拉美客戶新訂單挹注，明年常珵營收可望較今年成長至少 5 成。

除了拉丁美洲布局外，常珵也積極發展東南亞市場，瞄準東南亞 Tier 2、3 電信商，常珵表示，目前已在當地籌備據點，未來成立後便可開始送樣，期望明年東南亞布局可望發酵。

常珵 6 月營收 1.84 億元，月減 17.8%、年增 5 倍以上，第二季營收 6.5 億元，季增 304.7%、年增 797.6%，累計上半年營收 8.11 億元，年增 573%，公司表示，6 月營收下滑主因上海代工廠受疫情影響部分產出受限，目前已恢復正常生產。