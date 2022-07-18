〈台股盤前〉偏多震盪可期 朝上檔月線反壓靠攏

台股上周五在台積電領軍半導體族群反彈的帶動下，開平走高，終場上漲 112.1 點，收在 14550.62 點，成交值略放大至 2267.59 億元，隨著投資人對聯準會 (Fed) 以更大幅度升息的擔憂減弱，美股上周五強彈，再加上下有國安基金坐鎮支撐，法人認為，今日台股有望維持偏多震盪格局，不排除將逐漸靠攏上檔月線反壓位置。

上周五三大法人賣超 84.5 億元，其中，投信續買 29.9 億元，呈現連 16 買，惟外資再度轉為賣超 112 億元，終結連 2 買，自營商也小賣 2.7 億元。

上周五有聯準會官員對外表態，應不會支持一口氣升息 4 碼，緩和投資人擔憂情緒，美股道瓊指數上漲 658.09 點或 2.15%，收 31,288.26 點；標普 500 指數上漲 72.78 點或 1.92%，收 3,863.16 點；那斯達克綜合指數上漲 201.23 點或 1.79%，收 11,452.42 點；費城半導體指數上漲 66.85 點或 2.54%，收 2,693.77 點。

由於 iPhone 14 量產在即，鴻海中國廠區加大招工力道，iDPBG 事業群宣布，今年招工高峰提前，鄭州廠區每人返費獎勵本周最高衝上人民幣 1 萬元 (約新台幣 4.4 萬元)。

儘管台積電第二季獲利超乎市場預期，不過，預告今年部分資本支出將遞延至明年，再加上力積電原訂的銅鑼新廠量產時程恐跳票，而美光、南亞科、SK 海力士等記憶體廠，也相繼調降明年資本支出，顯示市場需求放緩態勢已確立，不排除後續將有更多半導體廠釋出擴產計畫延宕訊息。

全球寬頻大基建開跑，隨著七大工業國 (G7) 領頭衝刺寬頻基礎設建設，智易、合勤控和中磊等國內網通廠接單強勁，未來還有 3-5 年的榮景。

水泥業一致表示，第三季已確定保守看待，接下來進入第三季傳統旺季，仍無法判斷景氣好壞。

同時，台泥首度透露，因應全球減碳的大趨勢，台泥兩岸的水泥本業將不再擴充，並朝綠能轉型。

元大投顧表示，就技術面來看，多頭能否順利形成雙底關鍵在於頸線，須留意 7 月 8 日高點 14552 點是不是有效站穩，若以均線來看，上檔月線正在下彎壓力頗重，短線多空則以 5 日線做為強弱參考依據。