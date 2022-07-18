〈台股盤中〉台積電翻黑 金融、非電助攻拉抬 拚重回月線

美股上週五強勢反彈，台股今 (18) 日早盤由晶圓雙雄領軍電子權值股強彈，一度漲逾 140 點，但午盤前台積電遭賣單調節由紅翻黑，大盤漲幅收斂，盤面由金融與航運等非電權值股助攻，指數在 14600 點附近震盪，預估今日成交量約 2300 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤點火上攻，一度朝 500 元整數大關逼近，但盤中賣壓出籠，股價熄火，翻黑小跌；聯發科表現強勢，開高走高，漲幅近 3%，鴻海相對弱勢，在平盤附近整理。南亞科強勢反彈漲逾半根停板，瑞昱強漲超過 3%，聯電、日月光投控、南電上漲逾 2%，台達電、聯詠也站穩盤上。

金融族群氣勢高昂，富邦金勁揚 3%，永豐金、玉山金、開發金漲幅都超過 2%，國票金、國泰金、中信金、台新金、元大金與新光金等多檔個股，均上漲超過 1%。

航運族群再度揚帆，裕民上漲 3%，新興、中航、志信、萬海、遠雄港漲幅都超過 2%，貨櫃雙雄陽明、長榮也站穩盤上。

觀光族群受惠疫情趨緩激勵，股價一片紅通通，六福、鳳凰、夏都、新天地狂飆漲停，雄獅、雲品大漲 7%，華園、王品、晶華漲幅都超過 5%。

法人指出，資金轉往非電族群，有利多頭上攻，短線指數有機會挑戰月線，可留意跌深反彈個股。

