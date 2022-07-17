追求股息不必外求 台股高股息ETF規模占比逼近四成

台灣人喜歡收息產品，從非投資等級債基金、多重資產基金等配息型商品到高股息 ETF，一直在所有基金中佔有一定的比重，凱基台灣優選高股息 30ETF(00915-TW) 預定基金經理人施政廷表示，今 (2022) 年台股的預期現金殖利率為 4.8%，在全球市場中名列前茅，，尤其高股息 ETF 規模占比已經逼近四成，追求股息不必外求。

根據統計，截至 7 月 12 日，台股 ETF 規模為新台幣 6209 億元，其中高股息 ETF 就佔了新台幣 2394 億元，佔比約 38.6%，與去年 6 月 30 日，高股息 ETF 約新台幣 1,057 億元，佔比只有 25.8% 相比，可以看出台灣投資人對高股息 ETF 的偏好日增。

施政廷表示，股息 ETF 因為有相對具競爭力的股息做保護，一直都是投資人核心資產配置之一，尤其是在市場震盪變大的時候。根據 J.P. Morgan 的報告也指出，美國股息型 ETF 過去一年淨流入居風格股票型 ETF 之冠，顯示美台兩地投資人對股息型 ETF 的偏好。

施政廷表示，目前台股的本益比是約 11-12 倍，是近五年來的低點，預估今年整體台股企業獲利成長約 3-5%，應足以支撐明年的配息。把各市場預估現金殖利率攤開來比一比，今年台股的預期現金殖利率為 4.8%，遠遠超越歐股的 3.7%、日股、陸股的 2.6%、2.3%，以及美股的 1.8%，台股的預期現金殖利率相對不俗。

施政廷分析，2001 年以來全球主要股市年化報酬率，台股以 9.1% 領先其他主要市場，其次為陸股的 8.4%、新興市場的 7.6%、美股的 6.5%、歐洲 3.6%、日本 2.2%，台股長期股價動能無論對比成熟市場或新興市場，長線報酬均相當具競爭力。

施政廷觀察，台股的存股主流並非一成不變，2011 年時的存股熱門標的以電子為大宗，轉變至近年改由金融躍升主流。預計 7 月 21 日開始募集的凱基台灣優選高股息 30ETF，網羅電子、傳產、金融業中，符合高股息、低波動、漲得動，將是高股息 ETF 的新兵。

今年高股息 ETF 話題不斷，「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 的熱度更是綿延不墜，上半年全球股市大跌，一波「搶息」資金湧入率先推升 0056 的人氣成長，在 7 月盤勢續跌且一度創今年低點下，0056 成分股的加權平均現金股息率達到 10% 之上，另外催動一批資金進場，讓 0056 的受益人數叩關 70 萬人里程碑，集保結算所統計至 7/15，0056 股東數已達 7.06 萬人。

元大投信表示，近期台股跌深，投資買氣有回籠跡象，具股息保護的高股息標的，率先吸引尋求安穩及收益的資金關注，近期 0056 的申購熱度同步隨人氣顯著上升，躍居台股除權息旺季的吸睛焦點。