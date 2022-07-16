〈熱門股〉環宇-KY本業營運回溫 股價攀三個月高

環宇 - KY(4991-TW) 近年營運受業外轉投資影響，表現相對疲弱，不過本業在手訂單穩健，其中手機濾波器產品已小量出貨中，加上穿戴裝置應用的感測元件貢獻，今年本業可望逐季成長，本周在買盤激勵下，連拉兩根漲停板，最高來到 42.7 元，為近三個月高點。

環宇 6 月營收衝上 1.62 億元，月增 64.5%、年增 32.3%，為近兩年半新高，第二季營收達 3.41 億元，季增 14.2%、年增 11%，同樣是近六季高點，累計上半年營收達 6.4 億元、年增 5.1%。

環宇上半年受整體光通訊市場需求低迷，加上中國封控影響，營運相對辛苦，預期今年成長性將較原估年增 10-20% 收斂，不過隨著整體供應鏈狀況恢復，加上環宇在手機濾波器 (BAW)、穿戴裝置的感測元件上應用多有斬獲，認為今年本業營運將可望逐季成長。

據了解，環宇手機濾波器產品目前已小量出貨，終端客戶為亞洲手機品牌，主要是由環宇接單，並委由合資公司晶成半導體量產生產，第二、三個客戶也陸續切洽中，至於穿戴裝置應用的感測元件，客戶則預計第三季開始拉貨，由於穿戴產品屬於消費性電子產品，預期將對整體營收有顯著貢獻。

展望今年，環宇坦言，全年仍有虧損壓力，主因受業外轉投資公司影響，目前共有三個主要轉投資公司，包含晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵等，持股比例各約落在 46.4%、22.14%、48%，不過相關公司營運也正逐步改善中，其中，晶成半導體預期最快年底可望單月轉盈。