國安基金進場！預計護盤時長與績效？關鍵預測一次看

國安基金 7/12 晚間宣布 7/13 進場護盤，台指期夜盤聞訊急拉 300 點，國安基金的第 8 次護盤，本文將分析本次國安基金進場與前幾次的主要異同，同時提供對於本次護盤時長、期間漲跌幅的合理預測。

下表整理出 8 次國安基金進場的數據與資訊

1. 國安基金確實是極短線信心翻多指標

國安基金在前 3 次進場，主要都是針對台灣本土的一些事件，尤其政治；然而之後，全球金融貿易高度連動，後 5 次進場都是國際大行情聯袂下跌 (包含本次)。因此可以發現後 5 次的首日報酬相當驚人，也代表投資人與法人對國安基金高度信賴，「國安基金進場勢必跌深、超跌，極短線上是投資是場信心點火的指標。」

2. 半導體多跌一段，台股脫鉤美股，造成國安基金被迫此時提前進場

這是這次最關鍵的焦點，在先前 2~3 個禮拜，筆者就已經多次強調 Q3 反彈，上半年打醒投資人與 FED 對通膨的錯誤想像，並消化本益比修正利空後，下半年將是先行反彈，等待 Q4 大型利空出籠 (歐洲冬季天然氣、主權債違約、信用循環債務違約)，再進行另一波殺衰退與恐慌。

因此理應國安基金不該於國際盤已經築底時進場，但因半導體、台股多跌一段，引發融資與投信多殺多，被迫提前進場，這將造成

3. 本次護盤時長預計可能將近一年，護盤中期績效並不能太過樂觀:

後 5 次皆是國際大環境的變動，護盤時長愈來愈長，並非短線零星震盪，而根據以上推論，本次預計會創下歷史紀錄，若涵蓋到多次提及的 Q3 反彈、Q4 有債務風暴再下挫，「推測時長逼近 1 年（明年 Q2 退場) 的可能性相當高。」等於預計 6 月以來超跌的台股，搭配台積電法說，進期快速收斂與國際盤位階差距，但中期而言，國際震盪不確定性仍然存在，因此國安基金本次進場預計會歷經大幅震盪上下，中期報酬不能過度樂觀。

台股週 K 順利連二紅，下週月線反壓儲備向上反彈動能

台股週 K 順利連二紅，因此 10 日線走平且站上，順利完成波段初步止跌（雖然是在國安基金進場協助下），接續月線反壓相當沉重，因台股多破底一次，月線扣抵仍在高檔，不過幾篇文章多次提及，台股止跌最好見到「拉積盤」，目前台積電法說會財務數字與展望持續釋放利多，使得率先月線附近走平且站上，對於台股而言，中小型股、非電子股，後續等待權值股資金轉移後的輪動補漲。

預計下週權值電子股，以回測月線支撐不破為主，指數以月線反壓為主，不求週 K 連三紅，靜待回測不破有下影線即可，以時間來消化月線壓力，會是台股下週最好的止穩動向。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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