黃天牧揭台股上漲仍出招原因 救市退場時機看三指標

金管會昨 (14) 日祭出「擴大信用交易補繳差額擔保品範圍」的救市措施，由於昨日台股強彈，因此金管會救市的時間點備受議論，主委黃天牧今日盤前於廣播節目受訪時指出，這項措施是看到擔保維持率從高點 170％降到 150％，覺得有必要推出，措施何時退場仍待觀察「升息、通膨、供應鏈」等三指標。

黃天牧表示，今年上半年台股跌逾 20％，現在信用交易、違約交割很多是散戶，最近又出現擔保維持率降低情況；而金管會的職責是負責維持金融市場秩序及資本市場發展，每天都在觀察股市發展，在必要時推出適當的措施，因此昨天宣布，鼓勵上市櫃公司若覺得自家股價過低，就執行庫藏股，二是放寬信用交易補差額的擔保品範圍，讓散戶投資人不必賣股補現金。

黃天牧進一步表示，7 月 11 日違約交割 7.7 億元中，主要有 6 億多元是因為新北市一名「大戶」進行當沖時出現差錯，所以違約交割 6 億元，算是少見情況；他強調，30 歲以下年輕人在這波股市下跌中受傷並不多，例如，今年上半年的違約交割中，30 歲以下年輕人僅 99 人違約交割，當沖違約 3000 人中，僅 130 多人是年輕族群。

外界關切國安基金進場後是不是股市就算落底？黃天牧表示，自己不是股市專家無法分析，但他強調目前美國仍在一波波升息，7 月是否再升息、幅度有多大，通膨是否能抑制、供應鏈問題是否能解決等，都要再觀察。