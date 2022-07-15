今年年底 中國30%地方政府面臨嚴峻債務壓力

到今年年底，中國近三分之一的地方政府，可能會陷入嚴重財政困境，需採取削減支出等糾正措施，原因是利息負擔增加和土地出讓收入減少，持續影響財政預算。

日經新聞報導，根據中國國務院 2016 年制定的規定，利息負擔超過預算 10% 的地方政府，必須實施財政整頓計畫。據標普全球（S&P Global）估計，到年底，在中國大約 300 個地級行政區中，將有 10% 至 30% 超過此門檻，而 2020 年比率不到 5%。

近期房市低迷是主要因素之一。地方政府高度依賴向開發商出售土地使用權的收入，隨著房市降溫，這些收入已下降。

與此同時，債務負擔正在增加，特別是地方政府為刺激經濟成長而發行的專項債。 截至 5 月底，未償基礎設施債券占地方政府整體負債的比重高達 57%，較 2017 年底增加 20 個百分點。

標普全球表示，若利息負擔占地方政府預算的比率超過 10%，地方政府預料不會因此嚴格推動財政整頓措施，原因是目前中國仍在圍堵新冠肺炎病毒。

地方政府承擔中央政府「清零政策」多數財政負擔。例如，北京市政府要求民眾進入餐館和公共場所前，必須出示 72 小時內核酸檢測陰性證明，並承擔民眾篩檢費用。

中國券商東吳證券估計，在北京、上海等大城市的常態大規模檢測，每年成本可能高達人民幣 1.7 兆元（2,520 億美元）。