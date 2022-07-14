〈樺漢展望〉第四事業體開展 目標2025年台灣公有雲10%市占

除了三大事業之外，樺漢 (6414-TW) 也發展第四事業體「雲地整合」，總經理蔡能吉表示，將先從台灣企業協助雲地整合，目標明年要打進 5% 的國內中小企業、2025 年則要取得台灣公有雲 10% 以上市占率。

蔡能吉表示，台灣公有雲端服務市場規模 (IaaS/Paas/Saas)，自 2020 年的 263 億元，到 2025 年將達 830 億元，年複合成長率 (CAGR) 25.8%；但中小企業想發展雲服務，會面臨到雲地整合難度、自建費用高，及企業資安問題。

因此，樺漢在既有三大事業體基礎上，深化 IPC 3.0 硬軟整合、雲網結合業務，針對台灣企業雲端服務，發展六大訂閱式商業模式，包含 ESG 相關的淨零碳排、遠距照護、資訊安全，以及產業元宇宙的淨零零售、淨零金融、淨零媒體。

蔡能吉表示，樺漢運用集團高競爭力的 TSaaS(Total Solution as a Service) 開放性平台，創造工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值的差異化，目前每周都有不同產業新客群洽詢新訂單合作，隨著第四事業體開展，也將為樺漢個體營運帶來新動能。

與 Google Cloud 合作上，蔡能吉表示，目前雙方積極朝全球開放式 AIoT 雲端平台進行數位轉型的目標邁進，樺漢結合 TSaaS 開放性平台與 Google 進階雲端解決方案和服務，打造次世代數位工業產品與創新商業模式。