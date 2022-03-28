漢翔去年獲利年增4成 攜手成大布局太空領域

漢翔 (2634-TW) 今 (28) 日公告去年稅後純益達 5.58 億元，年增 40.96%，每股純益 0.59 元，儘管尚未回到過去每年 EPS 動輒 2 元附近水準，但已明顯自谷底復甦，漢翔今日也與國立成功大學進行 AMS-02 新散熱器研發計畫產學合作簽約，將藉此培養國內的太空專業人才，並持續業務多角化拓展。

漢翔去年第四季合併營收 74.16 億元，年增 22.64%，營業毛利 8.52 億元，年增 135%，毛利率 11.49%，年增 5.5 個百分點，營業利益 4.05 億元，年增 1716%，營益率 5.46%，年增 5.05 百分點，而稅後純益為 1.86 億元，年增 67.57%，反映隨著疫情趨緩，民航業務谷底復甦，每股純益 0.2 元。

而漢翔去年合併營收 237.35 億元，年增 12.79%，營業毛利 17.71 億元，年增 26.34%，毛利率 7.46%，年增 0.8 個百分點，營業利益 4.91 億元，年增 173.23%，營益率 2.07%，年增 1.22 百分點，稅後純益為 5.58 億元，年增 40.96%，每股純益 0.59 元。

漢翔指出，此次與成大 AMS-02 新散熱器研發計畫產學合作為期 2 年，由漢翔負責散熱器設計、工程整合、製造、檢測、交運等項目，而成大則統籌、管理計畫和協調 NASA 等工作，將共同提升台灣在國際太空產業的能見度和地位，也深化培養我國的太空專業人才。

漢翔長期參與 AMS-02 UTTPS 外掛冷凝裝置的研發與製作，今年 1 月 24 日獲學界肯定，得到 2022 台灣物理學會「產業貢獻獎」，AMS-02 UTTPS 計畫的成功，證明台灣具備太空產業所需的研發及製造技術。

漢翔說明，新的合作項目則更具挑戰性，AMS-02 探測器加裝新的主散熱板，更艱鉅的是，在國內開發或找尋能適應太空極端環境的關鍵零組件，力拚讓我國從代工跨入自主研發。