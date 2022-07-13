〈台股盤中〉國安基金護盤激勵 跳空開高漲逾400點

受到國安基金宣布將進場護盤的消息面激勵，台股今 (13) 日跳空開高，以上漲逾 400 點開出，權值股表現一片紅，不過市場專家指出，大盤月線 14888 點壓力仍大，今日估量約 2200 億元，追價意願仍保守。

台積電、大立光 (008-TW)14 日將同步召開法人說明會，將釋出今年下半年景氣風向，也造成多頭追價意願保守。

台股今早盤以 14194.94 點開出，最低 14194.94 點，最高 14386.22 點，預估全場成交值在 2387 億元，將較昨日的 1997 億元增加。盤中電子族群資金比重達到 63%

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤今天受到消息面激勵，一舉站上 5 日及 10 日線，市場量能也有增加現象，預估這波段反攻是以跌深反彈看待。

證券分析師黃漢成說，台股昨日下跌創新低點，但技術指標並沒有創新低，隨著受到國安基金宣布將進場護盤的消息面激勵，早盤站上 5 日及 10 日線，大盤今天應可站上 5 日線作收。

黃漢成說，台股目前應為跌深的反彈，因疫情、俄烏戰爭、能源供應的變化及通膨因素的影響，2022 年下半年各產業景氣將出現修正。

權值股方面一片強勢，高價股也有不錯表現，大立光、信驊 (5274-TW) 等高價股表態紛紛往上，不過矽力 - KY(6415-TW)）股票「一拆四」，今日重新上市，卻被打到跌停板 560 元。

航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 今天早盤的漲幅都超過 3%，而空運族群包括長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 因疫情可望進一步再解封及暑假旺季增班效應，股價漲幅都在 5% 之上。