權值股殺聲隆隆 台股大跌389點收13950點 再創19個月新低

美國 6 月通膨恐進一步惡化，美股周一全面收黑，台股今 (12) 日湧現賣壓，電子權值股殺聲隆隆，金融、航運股也遭到大舉拋售，加權指數盤中跌幅擴大，失守萬四大關，終場大跌 389.91 點或 2.72%，收在 13950.62 點，再創 19 個月新低，成交值 1996.69 億元。

櫃買指數終場下跌 4.97 點或 2.86%，收在 169.09 點，成交值 571.7 億元。上市櫃成交值合計 2568.39 億元。

費城半導體指數周一重挫 2.46%，晶圓代工龍頭台積電今天開盤遇壓，下挫 2.71%，收 449.5 元，市值滑落至 11.65 兆元；聯電再破底，重摔近 5%，收 36.75 元，為近 20 個月新低；其他電子權值股方面，聯發科、日月光投控、廣達、瑞昱等也都賣壓沉重，不過，國巨、台達電仍獲資金點火。

高價股全面倒地，股王大立光下挫逾 2%，收 1835 元，信驊、譜瑞 - KY、旭隼下跌 2-4%，AES-KY 面臨千元關卡保衛戰，力旺、亞德客 - KY 雙雙打入跌停，摔出 900 元俱樂部，祥碩也重挫 8%，收 911 元。

三星暫停供應鏈拉貨時程延長，IT 大廠戴爾也傳大砍單，面板產業雪上加霜，群創今天仍陷貼息窘境，重挫逾半根停板，面臨 10 元票面保衛戰，終場收 10.35 元；友達、彩晶終場股價也下挫約 3%。

關注盤面焦點個股，自行車大廠巨大 6 月與上半年營收均創歷年同期新高，下半年營運可望優於上半年，今天吸引買盤進駐，股價逆勢上漲近 3%；聯詠今天除息，在大盤低迷、基本面不妙的雙重利空下，呈現弱勢貼息，終場重挫 5.8%，收在 234.5 元，聯詠從年初高點迄今，股價已經大幅腰斬。