金融股成外資提款重災區 群創遭調節逾2.1萬張

台股今 (12) 日股匯雙殺，重量級電金傳權值股一面倒，大跌 389.91 點，收 13950.62 點，再摜破萬四大關。金融股成外資提款重災區，群創遭反手轉賣、大舉調節超過 2.1 萬張，聯電、鴻海等電子權值股同遭出脫。

三大法人方面，外資持續賣超 96.84 億元，連三賣，投信買超 5.15 億元，連十三買，自營商與外資同調、賣超 47.67 億元，三大法人共賣超 139.31 億元。

期貨方面，外資增持多單 4776 口，多單未平倉口數增至 7534 口；投信增持空單 2148 口，空單未平倉口數增至 7626 口；自營商則減持多單 286 口，多單未平倉口數降至 230 口。

外資資金大逃殺，大賣金融族群，賣超新光金及中信金各 2.5 萬張、開發金 1.8 萬張、台新金 1.3 萬張、富邦金 8157 張、國泰金 6106 張，第一金、元大金、華南金、合庫金各超過 3000 張。

運輸及塑化等傳產股也遭外資出脫，賣超航運族群華航 1.5 萬張、陽明 6032 張、萬海逾 2000 張，中鋼 9729 張，塑化股台化、東鹼分別超過 8000 張，南亞、中石化、國喬也各逾 3000 張；電子股群創遭調節超過 2.1 萬張，聯電 8759 張，英業達 5044 張，鴻海、旺宏、南亞科、廣達各超過 3000 張。

外資買超力道疲弱，敲進長榮 8398 張，電子股欣興、宏碁、智原超過 2400 張，其他包括聯詠、世芯 - KY、南電、中磊、台積電、台亞、新唐、力積電等，及傳產股中華電、建大、大成鋼、東陽、統一等，也獲外資青睞。

法人指出，目前市場大多認為科技股第三季可能旺季不旺，市場觀望台積電法說，作為下半年景氣風向指標，觀望氛圍濃厚，但台股短線跌幅已深，第三季反而可期待跌深反彈行情。