〈台幣〉重貶近1角摜破29.9元關卡 創25個月新低

台北股匯今 (12) 日上演雙殺走勢，大盤重挫逾 300 點，面臨萬四大關保衛戰，隨著美元持續走強，亞幣也紛紛跳水，新台幣匯率重貶近 1 角，摜破 29.9 元關卡，創 25 個月新低，市場聚焦 13 日即將公布的美國消費者物價指數 (CPI)，預期仍將繼續上揚。

新台幣兌美元匯率今天失守 29.9 元重要心理關卡，最低來到 29.91 元，貶值 9.2 分，為 2020 年 6 月上旬以來的最低點，熱錢積極流出、轉進美元。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 11 日大漲 1.13%，報 108.21，為 2002 年 10 月以來最高，反觀歐元因能源危機面臨經濟衰退風險，貶至 20 年低位，兌美元匯率接近平價。

觀察主要亞幣今天對美元表現，新台幣早盤貶值 0.26%，韓元貶值 0.25%，人民幣貶值 0.17%，新加坡幣也小幅走貶，而日圓則因避險情緒升溫，逆勢上揚 0.18%。

台股今天賣壓再起，權值股殺聲隆隆，台積電重挫逾 2%，貨櫃三雄大跌逾半根停板，金融族群同步遭拋售，高價股也淪為重災區，亞德客 - KY 一度亮燈跌停，指數盤中重摔逾 330 點，回測萬四關卡。