迎酷暑商機 統一超6月、Q2營收同寫新高紀錄

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (11) 日公布 6 月合併營收達 239.5 億元，月增 0.75%，年增 17.86%，創單月新高紀錄，推升第二季合併營收達 711.31 億元，年增 11.85%，也創單季新高，累計上半年合併營收 1387.98 億元，年增 7.89%。

統一超說明，6 月台灣 7-ELEVEN 將實體門市、線上通路 (如 i 預購、i 划算) 擴大整合，並掌握換季需求，帶動鮮食、咖啡類別營收成長高達 30%，其中，OPEN POINT 會員數逼近 1500 萬且活躍度持續提升。

而 7-ELEVEN 門市預購則掌握夏季體感和外出旅遊商機，推出露營用品、涼夏家電等，帶動相關業績成長超過 10%。

另一方面，統一超轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (星巴克)、統一精工、統一生活、樂清、統一百華等均同步貢獻營收成長。

展望後市，統一超樂觀看待，隨著統一企業集團在亞洲的 7-ELEVEN 邁向第 1 萬店，結合門市和關係企業推出各式優惠活動，且進入第三季傳統旺季後，積極掌握暑期出遊、七夕、中元和中秋預購商機，並藉由門市、i 預購、i 划算和外送平台等線上線下服務串連，打造成生活型服務平台，營運動能積極向上。