台灣首家跨境支付儲值卡 赴沖繩旅行可用悠遊卡消費

帶著一張悠遊卡，也可以在沖繩盡情消費，悠遊卡公司今 (11) 日宣布，獲金管會核准跨境支付業務，在與合作夥伴琉球銀行的攜手並進下，今年下半年國人前往沖繩旅遊，就可以使用悠遊卡進行小額消費，讓悠遊卡成為台灣首家可跨境消費的儲值卡，是台灣支付國際化的重大里程碑。

台灣民眾最常使用的交通及小額消費工具悠遊卡，將正式跨出國門，成為台灣第一張可以跨境消費的儲值卡，且使用悠遊卡直接以新台幣計價扣款，可省掉手續費及換匯的不便。

悠遊卡跨出國門的第一步將來到鄰近台灣的日本沖繩。悠遊卡公司表示，和琉球銀行合作將悠遊卡帶出國門消費，從研發、技術串接、測試，還要經過雙方國家金融主管單位核准，歷經數年的努力，其中又逢疫情延宕影響進程，終於在日前獲得主管單位同意跨境支付業務，正式邁出一大步。

悠遊卡公司說明，首發選擇沖繩主要看準沖繩是旅遊聖地，除了日本國人旅遊外，外國觀光客就屬來自鄰近的台灣人最多，根據日本沖繩縣政府統計，疫情前 2018 年外國遊客為 290.38 萬人，台灣旅客有 88.97 萬人，高達三成多。隨著邊境逐漸解封，國人出國旅遊指日可待。

至於如何使用悠遊卡跨境消費，悠遊卡公司表示，在跨境業務上路後，國人到沖繩遊玩，只要是本人年滿 20 歲以上持完成實名制的悠遊卡，包括已實名制的一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊 Debit 卡、悠遊金融卡，在日本合作店家消費皆可使用，直接以新台幣結算交易，也省去換匯及手續費的麻煩與費用。