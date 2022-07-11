東森國際旗下東森購物網上半年EPS 8.5元 創同期新高

﻿東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物網今 (11) 日公布 6 月合併營收為 21 億元，年減 11.5%，不過，上半年 (含草莓網、熊媽媽) 合併營收 139.6 億元，維持正成長 0.9%，稅後純益 8.7 億元，年增 0.7%，每股純益 ­8.5 元，仍創同期新高。

東森購物說明，旗下熊媽媽買菜網上半年營運動能強勁，營收年增 64%，而東森購物的網路通路年增率也有 5.5%，顯示本土疫情期間民眾居家生鮮需求大增，並透過網購補充生活用品、防疫商品。

東森購物進一步指出，全球物價飆漲影響消費動能，包括大型電商亞馬遜、蝦皮購物和中國電商阿里巴巴、京東第一季業績都已陷入虧損，蝦皮購物母公司更傳出將裁員 30%，在國內外各大電商上半年多衰退之際，東森購物網上半年 (不含草莓網、熊媽媽) 獲利年增率達 10.1%，優於整體產業。

東森購物分析，獲利動能仍佳主要是因自營商品占營收比率已達 35%，並占獲利 65%，在國內綜合電商業者中比率最高，其次，有效依據顧客消費傾向，設計不同的行銷策略，達到精準行銷。

不過，東森購物網也不諱言，謹慎看待下半年，將彈性調整策略因應，對內調整採購集中化，成立「集團採購行銷事業部」以增進商品跨通路販售。

而東森購物網對外則加速 OMO 線上線下通路導客，旗下東森寵物雲與全家 (5903-TW) 將合作首創全台首家寵物店和超商結合的複合型商場，而位在中和總部的東森天空廣場，也將同時結合東森自然美、東森房屋、熊媽媽生鮮取貨和美食街等服務，創造更大的人流量。

進入第三季後，東森購物網強打夏季購物節，在通膨壓力下逆勢推出各項生活商品優惠，包括衛生紙、節能冷氣等，隨著內需消費動能轉強，衝刺營運。