東森擬配息+減資 每股可拿2元現金

東森國際 (2614-TW) 今 (23) 日公布去年財報，全年每股純益 7.45 億元，年增 43.1%，每股純益(EPS)1.37 元，創 3 年來獲利高點，東森董事會也決議，每股擬配發現金股利 1 元外，將辦理現金減資 10%，退還股東每股現金 1 元，合計將發放現金 2 元，以今日收盤價 32.10 元計算，隱含現金殖利率達 6.2%。

東森說明，此次辦理現金減資，主要是為使資本結構達到最佳配置，並提升股東權益報酬率，減資比率為 10%，減資金額 5.29 億元，減資後實收資本額將降為 47.61 億元。

東森去年合併營收 55.12 億元，年增 16.58%，營業毛利 16.68 億元，年增 15.46%，毛利率 30.27%，年減 0.29 個百分點，營業利益 1.57 億元，年增 1647%，營益率 2.85%，年增 3.06 個百分點，本業獲利表現較前一年度明顯好轉。

而東森去年第四季合併營收為 15.13 億元，年增 13.76%，營業毛利 4.88 億元，年增 46.55%，毛利率 32.28%，年增 7.21 個百分點，營業利益 0.48 億元，年增 181%，營益率 3.14%，年增 7.56 個百分點，稅後純益 0.96 億元，年減 38%，每股純益 0.19 元，則為 3 個季度來相對低點。

東森表示，去年營收和獲利成長動能主要有，新媒體事業拓展數位及家外廣告、寵物店展店併購並發展自營品，以及轉投資事業東森得易購受惠疫情帶動宅經濟電商業績。

展望今年，東森指出，倉儲本業除了持續汰舊設備提升作業效率外，配合 ESG 發展，將逐步將焦點轉移至減少能源耗用上。

而東森寵物雲目前實體門市家數達 119 家，已是全台寵物實體業龍頭，將持續開發自營商品、發展寵物醫療美容服務，並與異業結盟，逐漸拉開與同業距離。

而東森得易購仍將以多通路行銷、深耕會員服務，以及強化自營品項開發等策略，維持獲利穩定成長。

此外，東森轉投資美容 SPA 公司自然美 (00157-HK) 營運模式已逐漸轉型為美妝生產和多通路銷售商，有效推升去年稅後純益達港幣 3526 萬元，年增 354.6%，展望未來，將從 SPA 美容業朝向結合美髮、美甲、美睫等大美業複合經營方向發展，並積極開發「BIOUP」平價年輕自有品牌。

截至去年底，自然美直營與加盟全球據點共 1351 間，其中台灣據點 345 間、中國 981 間、馬來西亞 25 間，為全球前十大美容 SPA 業者。