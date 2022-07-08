美國 6 月就業成長可能放緩 失業率預估將維持在3.6%

據報導，美國雇主在 6 月份僱傭的員工人數可能將創下一年多以來新低，但是失業率仍將接近疫情前的低點，突顯出勞動力市場依舊吃緊，這可能促使美聯準會 (Fed) 在本月再度升息 3 碼 (75 個基點)。

報導指出，經濟中對利率敏感的商品生產部門對勞動力的需求正在降溫，但龐大的服務業仍在爭先恐後地招聘員工。5 月底有 1130 萬個職位空缺，意即每 1 名失業者有 1.9 個工作機會。

瑞士信貸駐紐約首席美國股票策略師 Jonathan Golub 表示：「在有這麼多職位空缺的情況下，要陷入經濟衰退非常困難。實際上，經濟衰退最重要的是勞動力市場的崩潰，失業率的飆升，而現在，我們根本沒有看到任何這樣的跡象。」

路透社對經濟學家的一項調查顯示，繼美國 5 月就業人數增加 39 萬人後，即將公布的 6 月非農就業人數可能增加 26.8 萬人，將創下自 2021 年 4 月以來的最小增幅。

除休閒和飯店、製造業、醫療保健、批發貿易和地方政府教育外，大多數產業都已經填補了疫情期間失去的所有工作崗位。失業率預計將連續第四個月保持在 3.6%。

Challenger, Gray & Christmas 資深副總裁 Andrew Challenger 表示，雇主開始透過削減成本來應對財務壓力與需求放緩，雖然勞動市場依然緊張，但可能回在未來幾個月開始緩解。

另有分析師預估，今日 (8 日) 將公布的 6 月新增非農就業人數將創下一年新低，且失業率將接近 50 多年以來新低水準。