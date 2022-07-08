健鼎6月營收56.42億元年增9.37% 改寫同期新高

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，達 56.42 億元，第二季營收 165.71 億元，單月與單季都創同期新高，下半年進入市場旺季，看好 HDI 製程、汽車及高層數伺服器板應用挹注，營運將逐季攀高。

健鼎 6 月營收 56.43 億元，月減 0.66%，年增 9.37%，第二季營收為 165.71 億元，季減 4.55%，年增 10.16%，上半年營收為 339.31 億元，年增 12.56%。

健鼎持續提高汽車板及高層數伺服器板接單及出貨，第二季力拚改善存貨過高造成資金的積壓，原先內部訂下 6 月出貨目標 60 億元以上，但在客戶端拉貨趨緩之下，6 月營收還比 5 月的 56.42 億元下滑。

健鼎在中國大陸湖北仙桃設立的第三廠區已順利投入量產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計已突破每月 1000 萬呎，公司規劃 2022 年資本支出 50-60 億元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。健鼎 2022 年下半年看好伺服器及汽車板出貨，估計全年營收成長 10%、680-700 億元展望不變。