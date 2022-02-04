〈Q4財報搶先看〉蘋果供應鏈獲利亮眼 華通全年獲利將創高 健鼎、臻鼎續賺一股本

去年 11 月起手機市場缺料狀況趨於緩和，台蘋果供應鏈軟硬板廠營收動能也回升，華通 (2313-TW) 、台郡 (6269-TW) 、臻鼎 - KY(4958-TW)、健鼎 (3044-TW) 第四季營收都改寫新高，在營收挹注下，華通全年稅後純益可望改寫歷史新高，臻鼎及健鼎每股純益也有賺回一個股本。

健鼎去年第四季營收以 166.86 億元創新高，季增 3.19%，年增 10.44%，2021 年全年營收以 630 億元創新高，年增 13.42%。而健鼎 2021 年前三季稅後純益 43.35 億元，年增 0.96%，每股純益已達 8.25 元，市場估，健鼎 2021 年每股純益在 11 元之上，也是連續 3 年每股純益超越 11 元。

健鼎 2021 年第四季營運稼動率大幅提高，但實際上，健鼎主管指出，當季獲利逆風不小，包括來自人民幣升值、中國大陸廠區工資上漲、原物料價格走高，但是客戶端對部分毛利較高的新訂單拉貨反而遲緩，形成相對不利獲利影響，因此全年稅後純益、每股純益將略遜於去年。

法人估，健鼎去年第四季毛利率約 19%，呈現季減及年減，甚至比 2020 年第四季的 21.47% 下滑超過 2.5 個百分點，單季稅後純益估約 14.5 億元，單季每股純益約 2.75 元。不過，健鼎估今年首季營收將再創高，在新訂單加速拉貨之下，單季仍有不錯表現。

華通去年第四季營收也以 197.35 億元改寫歷史新高，季增 12.43%，年增 8.86%；全年營收 630.53 億元改寫歷史新高，年增 4.19%。目前華通除 HDI 產品需求暢旺，華通指出，第一季軟板將應用在美系新手機電池板、TWS 無線藍牙耳機上，軟硬結合板部分也持續切入新產品，公司也以營收較去年同期的 134.08 億元成長 10% 為目標。

華通去年第四季營收 197.35 億元，估算毛利率維持 18-19%，單季稅後純益約 19 億元，全年稅後純益 50.7 億元，創新高，年增 9%，每股純益也 4.26 元。華通 2021 年資本支出 90-100 億元，估今年資本支出約 70 億元。

至於臻鼎，在大環境缺料情況已有改善，且客戶拉貨轉順下，第一季營運有撐，可望維持年成長；今年除了軟板產品隨客戶穩定成長，在硬板領域，臻鼎則看好 HDI、載板成長幅度較大。

臻鼎 2021 年營收創高，達到 1550 億元，年成長 18%；累計前三季稅後純益 47.82 億元，每股純益 5.06 元，去年第四季營收創高達 564 億元，季成長 36%，法人估，臻鼎獲利季增幅度將較營收成長還大，去年全年可望賺一股本，每股純益達逾 10 元以上。