〈海運業績兩樣情〉台驊6月營收年減近25% 寫14個月來新低

貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收 23.63 億元，月減 19.95%，年減 24.93%，創去年 5 月以來單月低點，累計上半年合併營收 181.49 億元，則年增 31.87%，台驊不諱言，貨櫃運價不如預期上漲。

台驊說明，6 月營收衰退主要是因，上海封城造成供應鏈中斷，影響長三角周邊區域製造業運作，甚至東南亞市場也因原物料半成品物流受挫，使出貨大量減少。

同時，美國升息造成通膨壓力，使零售端存貨仍偏高，而俄烏戰爭造成石油短缺導致原物料上漲，以及解封後未如預期出現報復性出貨潮，一併影響貨櫃運價不如預期上漲。

不過，台驊強調，雖第二季有諸多不利因素干擾，但海運美國線 5 月新合約運價是去年 2 倍以上，即便運量略減，對營收仍有助益。

若就上半年來看，在第一季高運價和高運量效益下，台驊海運業務營收為 134.19 億元，仍達成年增 44.2% 的好成績，占集團營收比重 73.9%；而空運業務受上海封城和淡季影響，僅年增 3.4%。

展望後市，台驊認為，隨著終端庫存逐漸去化，加上年終採購和季節性需求推升，海運出貨量可望回溫並支撐運價，而空運隨著下半年旺季到來，高附加價值產品出貨量漸大，運價有望逐漸走高。

另外，台驊提到，除本業發展外，也投資物流相關產業，包括貨櫃、貨代和航太等相關公司，由於去年獲利狀況佳，今年均有不錯的配息，截至 6 月底已除息的現金股利計入損益設算，貢獻第二季每股盈餘估算超過 3 元。