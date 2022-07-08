vivo在印度涉洗錢 遭當局查封46.5億盧比

《路透》報導，印度當局周四 (7 日) 宣布，中國智慧型手機製造商 vivo 的印度分公司因涉及洗錢，已遭當局查封 119 個相關銀行帳戶共 46.5 億盧比 (約 5876 萬美元)，並扣押現金 730 萬盧比和 2 公斤金條。

印度執法局 (Enforcement Directorate) 表示，本星期搜索 vivo 的 48 個地點及其 23 個相關團體，指控 vivo 印度分公司為逃避納稅，將 6247.6 億盧比匯往中國等地，金額相當於該公司的一半左右營收。

印度當局在一份聲明中提到，vivo 員工及部分中國公民在搜索過程沒有合作，還企圖潛逃、移除和隱藏數位裝置。

中國智慧型手機製造商在印度市場拿下相當高的市占率。根據香港調查公司 Counterpoint 統計，2022 年 Q1 期間的印度國內智慧型手機出貨數量達 3800 萬支，其中 vivo 占了 15%。

中國產品在印度市場嶄露頭角，不過邊界衝突也造成印度和中國之間的關係緊張。2020 年 6 月 15 日，印度與中國部隊在拉達克發生暴力衝突，當時印度陸軍表示有 20 名軍人死亡。印度政府在 2020 年也陸續禁止了源自中國的 TikTok(抖音) 等手機 APP。