〈焦點股〉國巨營收報佳音強漲9% 被動元件股同樂

被動元件大廠國巨 (2327-TW)6 月、第二季、上半年營收亮眼，全數創歷史新高，今 (8) 日在買盤追捧下，股價一度大漲逾 9%，站回 300 元大關，收復 10 日線，被動元件族群同獲資金進駐，包括華新科 (2492-TW)、凱美 (2375-TW)、興勤 (2428-TW) 等漲勢都相當強勁。

國巨 6 月營收 106.89 億元，月增 1.5%、年增 12.5%，主要受惠利基型產品需求維持穩健動能，加上中國地區封控緩解後，客戶端的需求及出貨緩步回升。國巨第二季營收 313.64 億元，季增 4.1% 、年增 12.5%，達陣法說預估高標，上半年營收 614.93 億元，年增 19.5%，全數寫新高。

國巨股價歷經慘烈的 6 月後，昨天已經止跌回升，今天再接再厲強漲超過 9%，最高衝上 318 元，奪回 10 日線；華新科盤中勁揚逾 6%，最高來到 97.5 元，率先站上月線。

其他被動元件股同步走揚，國巨旗下凱美今天股價上漲超過 6%，最高來到 53.6 元，而興勤、立隆電、台嘉碩、華容、信昌電等，今天股價也上漲 2-4%，整體族群人氣暢旺。

華新科 MLCC 開發近年朝向高容值、高頻率、車用及多樣化等產品邁進，集團內部資源整合動作頻頻，去年 1 月佳邦才以 4.1 億元，取得信昌電子公司湖南弘電，強化電感產品布局，今年 6 月信昌電則以 3.17 億元，取得佳邦持有的久尹公司 22.46% 全數股權，盼藉此擴大產品組合及客戶規模。

國巨持續布局車用，高雄大發廠預計 2023 年上半年試產、下半年量產，將成為集團高階積層陶瓷電容的生產重心，伴隨墨西哥廠擴產，預估明年高階 MLCC 總產能將增加 15% 至 20%。法人估，國巨第三季營收單季、單月都可望再戰新高。