IC設計近十年成長率大勝IDM 去年市占攀升至34.8%

研調機構 IC Insights 指出，IC 設計供應商近十年年複合成長率 (CAGR) 達 10%，幾乎是 IDM 的 2 倍，去年在整體 IC 市場的市佔率也攀升至 34.8% 的歷史新高，預計未來五年市占率將不斷上升、達 37-39%。

研調指出，IC 設計業者成長與晶圓代工廠高度相關，但與 IDM 廠相比則有很大差異，回顧過去，IC 設計業者營收年增率通常優於 IDM，僅在 2010 年時，IDM 營收年增率首次超過 IC 設計，當時 IDM 年增幅 35%，而 IC 設計則年增 29%。

尤其過去三年，IC 設計業者與 IDM 廠的差距不斷拉大，2019 年由於記憶體市場崩盤，IDM 廠營收大減 20%，而 IC 設計僅微降 1%，2020 年 IC 設計營收年增 22%，IDM 廠僅增長 9%，2021 年 IC 設計營收大增 36%，IDM 卻僅成長 21%。

值得注意的是，若將英特爾 (INTC-US) 排除在 IDM 名單外，去年 IDM 廠年增幅將達 29%，較英特爾包括在內時增長 8 個百分點；若將海思排除 IC 設計名單外，去年 IC 設計營收年增幅將衝上 44%，較海思在內時增加 8 個百分點。

2011-2021 年 IC 設計產值自 664 億美元，提升至 1777 億美元，增長 270%，同期 IDM 銷售額僅從 2039 億美元，成長至 3328 億美元，增長 63%，雙方市占率也不斷變化。

2003 年 IC 設計業者產值僅佔整個 IC 市場 14%，但隨著記憶體市場 2019 年顯著下滑，帶動 IC 設計在整體 IC 市占率躍升 4.1 個百分點，達 29.9%，2021 年也隨著 IC 設計產值激增 36%，在全球市佔率也攀升至 34.8% 的歷史新高。